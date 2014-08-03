СНБО: Остается неизвестной судьба пропавших без вести возле Шахтерска 11 десантников
13:33, 03 августа 2014Армия
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Судьба 11 десантников, которые пропали без вести возле Шахтерска Донецкой области, пока неизвестна.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.Читайте такжеПосле ожесточенного боя в Шахтерске судьба 11 десантников до сих пор остается неизвестной
“Судьба 11 десантников, которые без вести пропали при столкновении с террористами пока неизвестна”, - сказал Лысенко.
“Обстоятельства выясняются”, - добавил он.
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