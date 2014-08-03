СНБО: Остается неизвестной судьба пропавших без вести возле Шахтерска 11 десантников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.Читайте такжеПосле ожесточенного боя в Шахтерске судьба 11 десантников до сих пор остается неизвестной

“Судьба 11 десантников, которые без вести пропали при столкновении с террористами пока неизвестна”, - сказал Лысенко.

“Обстоятельства выясняются”, - добавил он.