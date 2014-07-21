Правительство выделило почти 600 млн грн для закупки вооружения и военной техники

Соответствующее распоряжение №652-р от 17 идля 2014 года "О выделении средств для закупки вооружения и военной техники" обнародован на Правительственном портале, сообщается на сайте Министерства обороны.

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Согласно документу, который подписал премьер-министр Арсений Яценюк, из этой суммы Министерству обороны выделено 200 млн грн. Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Кроме этого Министерству обороны, Министерству внутренних дел и администрации Государственной пограничной службы необходимо утвердить в трехдневный срок, по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов перечень расходов, связанных с закупкой вооружения и военной техники; подать до 28 декабря 2014 года Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.