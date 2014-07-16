Заместитель министра обороны встретился с семьями военных 72-й отдельной механизированной бригады

В мероприятии также приняли участие представители руководящего состава структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВС, говорится в сообщении Министерства обороны.

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Заместитель главы оборонного ведомства и военные руководители ответили на многочисленные вопросы участников инициативной группы по ходу АТО, возможности проведения очередного этапа мобилизации в государстве, критериев отбора граждан на военную службу, а также другие вопросы, которые интересовали членов семей военнослужащих.

В частности, было отмечено, что в настоящее время в расположение подразделений ВС, которые в течение последних дней подверглись ударам со стороны террористов, выдвигаются колонны бронетехники с личным составом, запасами боеприпасов, продовольствием и водой. В результате этих действий военные подразделения, которые в настоящее время нуждаются в помощи, будут полностью разблокированы и усилены.

Также в ходе встречи присутствующие должностные лица Министерства обороны и Генерального штаба ВС высоко оценили профессионализм действий командира 72-й отдельной механизированной бригады полковника Андрея Грищенко, подчиненные которого проявляют героизм и отвагу во время освобождения нашей земли от бандформирований.