В Луганской области террористы похитили четырех милиционеров

Как сообщила УНИАН начальник ОСО ГУМВД в области Татьяна Погукай, 15 июля в 12.20 на автомобиле дежурной части «ВАЗ-2107» на место происшествия в село Боровеньки выехала следственно-оперативная группа в составе: следователь - капитан милиции Ирина Мусатова, оперуполномоченный уголовного розыска майор милиции Евгений Пономарев, милиционер-водитель старший прапорщик милиции Виталий Коровкин и оперуполномоченный лейтенант милиции Родион Токарь. В 16.10 связь с ними исчезла.

Читайте такжеВ Горловке террористы похитили сотрудницу горуправления милиции - СМИПо имеющейся информации, данных сотрудников милиции вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфляжную форму, привезли в город Северодонецк, и заводили в захваченное недостроенное здание изолятора временного содержания Северодонецкого городского отдела. У сотрудников милиции на головы были одеты пакеты.