Яценюк в лагере Нацгвардии под Изюмом вручил награды бойцам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр вручил военным ордена, медали, почетные грамоты и часы.

Орденами, медалями и знаками отличиями были также награждены бойцы, удостоенные наград посмертно.

После церемонии награждения ее участники минутой молчания почтили память бойцов, погибших во время АТО.

“Нужно не забывать их семьи. Это моя ответственность как премьер-министра Украины”, - сказал Яценюк.

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Обращаясь к бойцам, он выразил им благодарность и подчеркнул необходимость борьбы за мир в Украине.

“Вас поддерживают миллионы украинцев, на вас надеются ваши матери, ваши родители, ваши дети, будущие внуки и вся Украина. Как защищаете государство - так мы будем жить завтра", - сказал премьер. "За мир нужно бороться и мир нужно отвоевывать”, - добавил он.