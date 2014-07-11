Силы АТО изъяли у боевиков три танка, три установки «Град» и четыре бронированные машины

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.

«При освобождении городов Славянск, Краматорск, Артемовск и других населенных пунктов силы АТО захватили и изъяли из скрытых складов большое количество трофейного вооружения и военной техники, оружия и боеприпасов, которыми были вооружены боевики террористических бандформирований», - говорится в сообщении.Читайте такжеВ Луганске появились российские танки Т-72 - журналист

В частности, изъяты 4 боевые бронированные машины, 3 танка, 3 единицы реактивных систем залпового огня «Град» и минометов, 1 единица специальной техники (инженерная машина разгораживания ИМР), 31 ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс), 26 единиц противотанковых управляемых ракет (ПТКР), 101 единица стрелкового оружия и почти 300 тысяч боеприпасов к нему, 27 единиц инженерных боеприпасов (противотанковые и противопехотные мины).