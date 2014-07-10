В Суходольске бойцы Нацгвардии уничтожили еще один «Град» противника

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

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По его словам, «около часа назад (около 17.00) в микрорайоне Комарово в г. Суходольске части нашей Нацгвардии ответным огнем уничтожили «Град» противника», с помощью которого велся обстрел позиций украинских пограничников». Снегирев добавил, что система «Град» противника была установлена на мосту, ведущему к поселку Лютиково, и «она была уничтожена нашими военными с ювелирной точностью».