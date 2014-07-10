В Суходольске бойцы Нацгвардии уничтожили еще один «Град» противника

18:37, 10 июля 2014
Общество
0 0

В городе Суходольке Луганской области бойцы Национальной гвардии Украины ответным огнем уничтожили установку «Град» противника.

град / verytinywars.blogspot.com

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава  общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

Читайте такжеВ районе Луганска десантники уничтожили группировку боевиков и установку БМ-21 "Град"

По его словам, «около часа назад (около 17.00) в микрорайоне Комарово в г. Суходольске части нашей Нацгвардии ответным огнем уничтожили «Град» противника», с помощью которого велся обстрел позиций украинских пограничников». Снегирев добавил, что система «Град» противника была установлена на мосту, ведущему к поселку Лютиково, и «она была уничтожена нашими военными с ювелирной точностью».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter