Названа основная задача ВМС на 2014 год

В работе приняли участие командующий ВМС ВС Украины адмирал Юрий Ильин, председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, помощник Министра обороны Украины адмирал запаса Виктор Максимов, директор Университета банковского дела Национального банка Украины Валерий Огиенко, представители Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командование Военно-Морских Сил Вооруженных Украины, руководители предприятий судоремонтной отрасли.

Во время мероприятия, целью которого было определение направлений и перспектив судоремонта, сообщили, что в течение 2013 года были проведены ремонтные работы по восстановлению технической готовности 10 боевых кораблей и катеров и 5 судов обеспечения. Продолжается восстановление технической готовности корабля управления “Славутич” и плавучего крана “Каланчак”, завершается доковый ремонт катера “Голая Пристань”. Поддержана техническая готовность 5 самолетов и 6 вертолетов, проводился ремонт техники и вооружения.

В то же время, как отметил командующий ВМС ВС Украины, есть вопросы стратегического плана, которые, к сожалению, еще не удалось сдвинуть с места. Прежде всего это вопрос восстановления в государстве военного сегмента судоремонтной отрасли как целостной системы.

- Генеральной линией национального флота в 2014 году будет, во-первых, работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, которая позволила бы флоту совместно с промышленностью работать эффективно, и, во-вторых, не допустить снижения уровня технической готовности кораблей, - сказал адмирал Юрий Ильин.

В завершение круглого стола состоялось награждение по результатам работы в 2013 году лучших предприятий и организаций.