Делегации оборонных ведомств Украины и Республики Хорватия во главе с министрами обороны побывали в Севастополе

Как ранее сообщалось , целью визита делегации хорватского министерства обороны в Украине является продолжение диалога на уровне глав оборонных ведомств , ознакомление с возможностями оборонно -промышленного комплекса Украины , определение практических мер с целью дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Это была уже вторая за месяц встреча Павла Лебедева и Анте Котромановича . Ранее они встречались 25 октября текущего года в Загребе во время официального визита Министра обороны Украины в Республику Хорватия .

30 ноября делегации министерств обороны Украины и Республики Хорватия специальным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины прибыли в военного аэродрома " Бельбек" под Севастополем , где их встретил командующий Военно - Морских Сил ВС Украины адмирал Юрий Ильин . Вечером того же дня делегации побывали на севастопольском авиационном предприятии МО Украины .

Стоит отметить , что накануне делегация хорватского оборонного ведомства в сопровождении украинских коллег посетила ряд учреждений и предприятий оборонно -промышленного комплекса в Харькове , Запорожье и Одессе.

Как заявил журналистам в Севастополе министр обороны Украины Павел Лебедев , военно - техническое сотрудничество между Украиной и Республикой Хорватия развивается и будет развиваться и в дальнейшем.

- Это дает рабочие места для наших граждан и поступления в государственный бюджет , - отметил глава украинского оборонного ведомства. - Во время таких встреч мы обмениваемся знаниями и опытом реформирования Вооруженных сил , налаживание военно -технического сотрудничества с учетом того огромного потенциала , который имеет Украина . Мне приятно отметить , что Севастопольское авиационное предприятие получило заказ от хорватских вооруженных сил на ремонт вертолетов , и министр обороны Хорватии мог лично убедиться в качестве этих ремонтных работ .

Министр обороны Республики Хорватия Анте Котроманович также рассказал , что его страна развивает и наращивает военно - техническое сотрудничество с Украиной :

- Мы уже можем говорить о первых успехах в вопросах военно -технического сотрудничества , так как в Украине мы ремонтируем свои самолеты и корабли , - сказал он.

В воскресенье , 1 декабря , делегации министерств обороны Украины и Республики Хорватия во главе с министрами обороны двух стран побывали на борту противолодочного корвета " Тернополь" , который недавно вернулся из Средиземного моря в Севастополь после участия в антитеррористической операции НАТО " Активные усилия " .

После экскурсии кораблем , которую провел командир "Тернополя " капитан 2 ранга Олег Григорьев , Министр обороны Республики Хорватия расписался в книге почетных гостей.

- Мне было очень приятно побывать на корабле Военно - Морских Сил Украины, и я пригласил командующего ВМС адмирала Ильина вместе с этим кораблем посетить в рамках международных учений порт Хорватии , - сказал Анте Котроманович .

После посещения Севастополя иностранная военная делегация отбыла в Республику Хорватия .