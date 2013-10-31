Военные инженеры ВМС Украины приняли участие в учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Крыму

Активное участие в учениях военнослужащие Военно - Морских Сил ВС Украины.

Так, в состав " Отряда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций " вошли военные инженеры из Центра оперативного ( боевого ) обеспечения ВМС Украины .

К учениям также были привлечены личный состав спасательных подразделений Управлений ДСНС и МВД Украины , ВМС Украины , специалистов " Севтеплоэнерго " , " Севгорводоканала " , " Севастопольгаза " , " Севастопольэнерго " , Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф , представителей волонтерских организаций " Вектор" и Общества Красного Креста. Всего было задействовано более 100 человек и 20 единиц специальной техники.

- Как показывает мировая практика , без участия военнослужащих ликвидация аварий техногенного и природного характера практически невозможна . 90 % заданий выполняют спасатели , но для разбора завалов , ликвидации наводнений используется тяжелая техника , и в Крыму она есть только у нас , - отметил начальник управления оперативного ( боевого ) обеспечения - заместитель начальника штаба Командования ВМС ВС Украины по оперативному обеспечению капитан 1 ранга Игорь Матус .

Офицер отметил , что на вооружении инженеров ВМС Украины в Крыму уникальная тяжелая техника, в частности , инженерная машина разграждения ИМР -2 , путепрокладыватель БАТ -2 , экскаватор и тяжелый механизированный мост ТММ - 3М1 , полковая землеройная машина ПЗМ -2.

По сценарию учений , военнослужащие ВС Украины были привлечены к проведению поисково - спасательных работ . При этом особое внимание обращалось на отработку вопросов взаимодействия подразделений .