Представители национального контингента в Конго приняли участие в заседании Комиссии по вопросам безопасности воздушного движения

Группа офицеров 18 отдельного вертолетного отряда ВС Украины, который выполняет задачи по поддержанию мира и безопасности в Демократической Республике Конго, приняла участие в совместной конференции авиационных подразделений и служб по вопросам безопасности воздушного движения.

Мероприятие проходило по инициативе Отдела безопасности воздушного движения в Восточном регионе Миссии ООН в ДР Конго при Региональном отделе воздушных операций (г. Гома). Провел заседание Региональный административный офицер Игорь Валутский. Основной целью встречи было проанализировать авиационные происшествия, определить их причины и пути недопущения подобных случаев в дальнейшем. На слайд-шоу присутствующим были продемонстрированы наиболее типичные ситуации, которые влияют на безопасность полетов.

Игорь Валутский отметил, что с целью надлежащего оборудования посадочных площадок и взлетных полос в некоторых районах провинции Киву (зоны ответственности украинского национального контингента) уже ведутся работы по увеличению вертолетных площадок, совершенствуется их система безопасности. В частности, достраиваются заборы, увеличивается количество охраны, вводятся новые технические средства для предотвращения несанкционированного прохода людей или животных на территорию аэродромов и непосредственно к авиационной технике. Также внимание присутствующих обратили на орнитологическую обстановку в районе аэродрома "Гома", ведь птичьи стаи иногда залетают на посадочные полосы, что приводит к остановке полетов.

Украинские военные обратили внимание на определенные недоработки с оборудованием вертолетных площадок в зоне ответственности контингента. По словам летчика-инструктора 18 отдельного вертолетного отряда ВС Украины майора Евгения Вильчинский, который принимал участие в заседании, подобные встречи дают возможность не только обменяться опытом с коллегами, но и указать руководству аэродрома, представителям Центра управления авиации в секторе (air operation) Миссии ООН на конкретные проблемы, что значительно упрощает процедуру решения вопросов.