Военные музыканты подарили севастопольцам и гостям города концертную программу в рамках благотворительной акции "Спаси жизнь"
В рамках благотворительной акции "Спаси жизнь", инициированной министром обороны Украины Павлом Лебедевым, 26 октября в Центральном военно - морском музее Украины с концертной программой перед севастопольцами и гостями города выступил оркестр Центра военно -музыкального искусства ВМС ВС Украины.
Начиная мероприятие, заместитель командующего ВМС ВС Украины по воспитательной и социально - психологической работы - начальник управления капитан 1-го ранга Андрей Урсол поздравил всех присутствующих, и особенно ветеранов, с 69-й годовщиной освобождения Украины от немецко - фашистских захватчиков и с будущим 70-летним юбилеем Великой Победы.
Для присутствующих прозвучали лучшие номера в исполнении военных музыкантов под руководством дирижера оркестра капитан-лейтенанта Алексея Костяникова, яркие номера продемонстрировали также молодежные творческие коллективы Севастополя.
Координатор программы "Спаси жизнь" Сергей Круглов сообщил, что в планах руководства музейного комплекса - создание концертной площадки на территории Михайловской батареи с целью возрождения культурного центра для жителей Северной стороны Севастополя .