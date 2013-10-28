Военные музыканты подарили севастопольцам и гостям города концертную программу в рамках благотворительной акции "Спаси жизнь"

Начиная мероприятие, заместитель командующего ВМС ВС Украины по воспитательной и социально - психологической работы - начальник управления капитан 1-го ранга Андрей Урсол поздравил всех присутствующих, и особенно ветеранов, с 69-й годовщиной освобождения Украины от немецко - фашистских захватчиков и с будущим 70-летним юбилеем Великой Победы.

Для присутствующих прозвучали лучшие номера в исполнении военных музыкантов под руководством дирижера оркестра капитан-лейтенанта Алексея Костяникова, яркие номера продемонстрировали также молодежные творческие коллективы Севастополя.

Координатор программы "Спаси жизнь" Сергей Круглов сообщил, что в планах руководства музейного комплекса - создание концертной площадки на территории Михайловской батареи с целью возрождения культурного центра для жителей Северной стороны Севастополя .