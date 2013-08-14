Свыше 1500 выпускников школ в этом году выбрали военную специальность

Участие в мероприятии приняли участие начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского генерал-лейтенант Василий Телелим, временно исполняющий обязанности директора Департамента военного образования и науки Владимир Мартынюк, заместитель директора Департамента военного образования и науки - начальник отдела организационно-плановой деятельности и государственного заказа полковник Александр Бабенко.

- В текущем году на обучение в высших военных учебных заведений (вузах) и военных учебных подразделений высших учебных заведений (ВУП вузов) зачислено около 1000 человек из числа гражданской молодежи, военнослужащих срочной военной службы, военной службы по контракту и лиц офицерского состава. Наиболее популярными среди молодежи остаются специальности летного и морского специальности, высокомобильных десантных войск и разведки, - сообщил Владимир Мартынюк.

Всего желание учиться в военных учебных заведениях для получения высшего образования с целью дальнейшей службы в Вооруженных Силах Украины на должностях лиц офицерского состава обнаружили более 1500 выпускников школ. Растет популярность военных профессий у лиц женского пола - в 2013 году заявления в вуза подали более 160 девушек, около 30% из них были зачислены на обучение.

По словам временно исполняющего обязанности директора Департамента военного образования и науки Владимира Мартынюка, одним из основных источников комплектования вуза остаются военные лицеи и лицеи с усиленной военно-физической подготовкой.

- Заявления в военные учебные заведения подало более 900 лицеистов, из которых более трети зачислены на обучение, - рассказал он.

Относительно конкурсной ситуации перед началом проведения вступительных испытаний в вузы и ВНП вузов, то количество заявлений, поданных кандидатами на обучение в текущем году для получения образовательно-квалификационного уровня "Бакалавр", составляла около 3,6 на одно место. Конкурс кандидатов на обучение, прибывших для сдачи вступительных испытаний в ВВУЗы и ВНП вузов в среднем составил около 2,2 человек на одно место. Прием на обучение осуществляли для комплектования офицерских должностей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней, а также подготовки военных специалистов тактического уровня для комплектования первичных должностей офицерского состава по схеме подготовки "курсант" и по схеме "4 года студент - 1 год курсант".

К числу лиц, которые зачислены в этом году на обучение в военные вузы входит: более 15% лиц из числа сельской молодежи, 26 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 21 человек из числа выпускников, награжденных золотой (серебряной) медалью, более 8,6% из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые проходят военную срочную службу и военную службу по контракту.

- Одной из особенностей проведения вступительной кампании текущего года, что поступающие в ВВУЗ, кроме предоставления сертификатов Украинского центра оценивания качества образования, обязательно проходили профессиональный психологический отбор, медицинское освидетельствование военно-врачебной (врачебно-летной) комиссией и оценивались по уровню физической подготовки , - сообщил Владимир Мартынюк.

Участники брифинга отметили, что военные вузы по сравнению с гражданскими имеют ряд преимуществ: прием абитуриентов осуществляется по общим государственным условиям приема в высшие учебные заведения Украины, обучение осуществляется за счет госбюджета, обучающиеся обеспечены для этого надлежащими условиями, выпускники получают диплом государственного образца, и кроме того, гарантируется трудоустройство выпускников после окончания обучения и соответствующее социальное обеспечение.

- Анализ вступительной кампании - 2013 и отзывы абитуриентов свидетельствуют, что современная молодежь вполне сознательно поступает в высшие военные учебные заведения, и в целом гордится тем, что она будет там учиться, - отметил временно исполняющий обязанности директора Департамента военного образования и науки Владимир Мартынюк .