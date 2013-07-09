Артиллеристы Запорожской бригады выполняют огневые задачи

15:26, 09 июля 2013
Армия
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На Новомосковском общевойсковом полигоне продолжается полевой выход воинов-артиллеристов сводного гаубично-артиллерийского дивизиона 55-й отдельной Запорожской артиллерийской бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

В рамках данного полевого выхода артиллеристы выполняют зачетные огневые задачи с боевой стрельбой из 152-мм пушки-гаубицы Д-20.

По словам командира бригады полковника Сергея Брусова, основной целью занятий является повышение слаженности подразделений, их боевой готовности и полевой выучки в ходе выполнения зачетных огневых задач по поражению неподвижных целей с закрытой огневой позиции.

В ходе подготовки к выполнению боевых стрельб на приказарменной учебной базе соединения обслуги орудий и взводов отработали слаженность действий. Командиры совершенствовали свои практические навыки в управлении подразделениями в различных видах боя.

– Для качественной подготовки воинов-артиллеристов были развернуты учебные места по подготовке орудийных расчетов, вычислителей, разведчиков и связистов. В ходе подготовительных занятий взводы отрабатывали вопросы выбора и подготовки командно-наблюдательного пункта к ведению разведки, осуществлялся выбор огневых позиций. Также состоялась тренировка по управлению огнем дивизиона и проводились комплексные и контрольно-комплексные занятия, где каждый военнослужащий получил индивидуальную, а подразделение – общую оценки, – отметил командир гаубично-артиллерийского дивизиона Андрей Тимченко.

Он также добавил, что при изучении боевой техники, вооружения и приборов особое внимание уделялось вопросам, имеющим практическое значение в процессе их эксплуатации.

Уже в полевых условиях военнослужащие артиллерийского дивизиона отрабатывали вопросы по приведению орудий к бою, установлению пушечного прицела, ориентированию орудий, построению параллельного веера, определяли самые маленькие прицелы.

Стоит отметить, что полевой выход артиллерийских подразделений считается одной из основных форм полевой выучки личного состава.

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