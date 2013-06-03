Во Львове хирурги успешно внедряют новые методики лечения пациентов

На базе клиники торакоабдоминальных хирургии Военно-медицинского клинического центра Западного региона, что во Львове, специалисты отделения абдоминальной хирургии впервые выполнили лапароскопическую герниопластику двусторонней паховой грыжи (грыжи) брюшной полости.

Начальник отделения, кандидат медицинских наук, врач-хирург первой категории, майор медицинской службы Юрий Ярыныч, рассказал, что оперативное вмешательство проходило методом PIRS (Percutaneous Internal Ring Suturing). р

Данный метод является одним из самых современных среди достижений современной герниологии. Такое вмешательство характеризуется низкой травматичностью и заключается в лапароскопической пластике грыжевых дефектов передней брюшной стенки с применением современных сетевых синтетических материалов ведущих мировых производителей.

- В Центре мы постоянно изучаем и стараемся внедрять новые методики оперативного низко травматического лечения пациентов. На прошлой неделе мы впервые выполнили лапароскопическую двустороннюю интраперитонеально алогрижепластику (устранение дефектов передней брюшной стенки обеих паховых областей), - рассказал майор медицинской службы Юрий Ярыныч.

По словам врача, операция проходила под общей анестезией, при которой через 1-1,5 см разрезы передней брюшной стенки в брюшную полость введен видеолапароскоп, инструменты манипуляторы и необходимые расходные материалы: сетевой синтетический материал РROLEN MESH размером 10х25 см. размещен на передней брюшной стенке с закрытием грыжевых дефектов обоих паховых участков из стороны брюшной полости.

В целом это оперативное вмешательство длилось около часа, без непредвиденных "сюрпризов". Уже через четыре часа пациент смог самостоятельно ходить, полностью себя обслуживать, было сведено к минимуму болевой синдром, требовало только однократного введения обезболивающих препаратов, а на второй день пациент свободно передвигался отделением.

Преимуществом данного хирургического вмешательства является низкая травматичность, поскольку хирург работает со стороны брюшной полости только с брюшиной - не рассекая (не травмируя) все семь слоев передней брюшной стенки. Этот факт позволяет избежать выраженного болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, активизировать пациента в день операции, уменьшить длительность пребывания больного в стационаре, и скорее вернуться к обычному образу жизни.