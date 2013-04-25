В Киеве состоялось заседание совместной рабочей группы Украина – НАТО

От министерства обороны Украины участие в заседании под председательством первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Медведько и заместителя генерального секретаря НАТО по политическим отношениям и политике безопасности Дирка Бренгельманна принял первый заместитель руководителя оборонного ведомства Александр Олейник. В состав совместной рабочей группы вошли представители аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Администрации Президента, секретариата Кабинета министров, министерства обороны и генерального штаба Вооруженных Сил Украины, министерств иностранных и внутренних дел, Службы безопасности, миссии Украины при НАТО, международного секретариата и военного штаба альянса, офиса связи и центра информации НАТО в Украине, а также представители от стран-членов Североатлантического альянса.

В приветственном слове первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Медведько напомнил, что десятое, юбилейное, заседание рабочей группы Украина – НАТО проходит в пятнадцатую годовщину начала сотрудничества между Украиной и Североатлантическим альянсом. Александр Медведько подчеркнул, что наше государство и в дальнейшем будет придерживаться политики, направленной на дальнейшее укрепление международной и региональной безопасности. Он также заверил, что Украина будет продолжать принимать активное участие в миротворческих операциях, в частности, в операции по противодействию пиратству «Океанский щит», а также осуществлять взаимодействие с Североатлантическим альянсом в сфере противодействия новым вызовам и угрозам.

– Этот формат сотрудничества позволяет нам совместно отслеживать динамику сотрудничества и делать выводы относительно дальнейшего развития, – подчеркнул Александр Медведько. – Можно уверенно утверждать, что совместная рабочая группа является действенным инструментом партнерства Украины с Североатлантическим альянсом.

В свою очередь, Дирк Бренгельманн подчеркнул, что альянс с пониманием относится к внеблоковому статусу Украины, а руководство НАТО высоко оценивает современный уровень сотрудничества между Киевом и Брюсселем. Он также отметил, что позиция альянса по поддержке курса военной реформы Украины остается неизменной. Кроме того, Дирк Бренгельманн отметил особую роль формата годовых национальных программ сотрудничества Украина – НАТО.

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Олейник в своем выступлении осветил видение министерства обороны Украины о состоянии и перспективах военной реформы в Украине, а также направлений практической помощи альянса в ее реализации.

В ходе заседания было отмечено, что сторонам удалось сохранить положительную динамику партнерства в рамках мероприятий Годовой национальной программы сотрудничества Украины с НАТО, активизировать работу по внедрению нормативных документов НАТО/ЕС в деятельность Вооруженных Сил Украины и расширить в 2013 году участие Украины в операциях под руководством альянса.

Кроме этого, во время заседания сторонами были согласованы задачи сотрудничества Украины с НАТО в сфере безопасности и обороны в рамках деятельности СРГ ВР на краткосрочную перспективу, которые могут быть реализованы с помощью НАТО.

К ним относятся:

- во-первых, широкомасштабное внедрение нормативных документов НАТО;

- во-вторых, наращивание оперативных возможностей Вооруженных Сил Украины и обеспечение активного участия в операциях под руководством альянса и силах реагирования НАТО;

- в-третьих, совершенствование системы военного образования и кадрового менеджмента, дальнейшая профессионализация Вооруженных Сил Украины;

- в-четвертых, решение социальных вопросов в ходе проведения военной реформы.

В ходе встречи были заслушаны представители центральных органов исполнительной власти Украины относительно содержания, формы и методов реформирования сектора безопасности и обороны нашего государства, рассмотрены другие вопросы сотрудничества Украины с НАТО.