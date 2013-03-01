Более 50 вылетов в активе вертолетчиков Херсонщины
13:41, 01 марта 2013Армия
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В отдельной бригаде армейской авиации Командования Сухопутных войск, расположенной под Херсоном провели две летные смены, проходивших в режиме "день-ночь".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, задачей на полеты было восстановление утраченных навыков и подготовка летного состава бригады по технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, подготовка к несению боевого дежурства и дежурства в системе поисково-спасательных мероприятий.
Отрабатывались вопросы навигации и боевого применения, а также облет авиационной техники.
Общее руководство полетами осуществлял командир авиасоединения подполковник Максим Самиленко.
- Все задачи, которые были поставлены на полеты, были выполнены. Всего, в течение двух летных смен пилоты совершили 51 вылет с общим налетом, который составил более 17 часов, - сообщил подполковник Максим Самиленко.
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