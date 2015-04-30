Боевик на допросе рассказал о псковских десантниках, пытавшихся захватить Георгиевку: по шее огребли так, что мама не горюй (видео)
Задержанный на Донбассе гражданин России, который воевал на стороне боевиков, рассказал об участии в конфликте регулярных российских войск, в том числе из псковской дивизии.
На обнародованном СБУ видео, российский боевик по прозвищу "Волчара" рассказывает, что является уроженцем города Орла, на Донбасс приехал воевать в составе "ЛНР", наслушавшись пропаганды российского телевидения.
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"Нас было два взвода, менялись сутки через сутки, пока не взяли Георгиевку и Лутугино (Луганская область)", - сказал он, уточнив, что брали эти населенные пункты с помощью псковских десантников, численностью около 200 человек.
Кроме этого, задержанный боевик рассказал, что псковские десантники не имели никаких опознавательных знаков.
Российский боевик «Волчара» рассказывает об участии российских военных в боевых действиях на территории УкраиныPosted by The Security Service of Ukraine on Thursday, 30 April 2015