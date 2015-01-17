На реабилитацию в Польшу отправят 40 раненных украинских военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского областного совета, сейчас комиссия по вопросам консультирования раненных участников АТО занимается подготовкой списков раненных.

Читайте такжеНа лечение в Польшу отправились 45 раненых бойцов АТОВ состав комиссии входят представители областной больницы им. Мечникова, объединения скорой медицинской помощи, а также медицинской академии Минздрава. Для эффективности курса реабилитации медики уточняют диагнозы, оценивают состояние и возможность ребят перенести длительную поездку в польские здравницы.

«Самое главное для нас, чтобы из Польши ребята вернулись здоровыми. Польские коллеги ожидают не просто курортников, а раненных военных. Чтобы их быстро поставить на ноги, нужно установить правильные диагнозы и разработать план реабилитации. Именно этим сейчас и занимаются днепропетровские медики», - цитирует пресс-служба председателя облсовета Евгения Удода.

Раненных украинских военных ожидает реабилитация в Польше в течение месяца. Лечение будет проходить за счет принимающей стороны.