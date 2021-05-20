Путин отметил, что некоторые якобы публично осмеливаются говорить о том, что природные богатства Сибири несправедливо принадлежат только одной стране.

Россия «выбьет зубы всем, кто попробует у нее что-то откусить».

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передают "Известия".

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить», - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что некоторые якобы публично осмеливаются говорить о том, что природные богатства Сибири несправедливо принадлежат только одной стране.

«Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат», - обратил он внимание.

Как отметили в Telegram-канале «Лентач», Путин ретранслировал «цитату», приписываемую экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт. Однако эта информация является фейковой, и такого заявления Олбрайт никогда не делала. А источником фейка является статья в «Российской газете» от 2006 года, в которой генерал ФСО рассказывал, как силовики якобы сканировали мысли Олбрайт.

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Также Путин напомнил, что во все времена находились поводы для ограничения России, как только она становилась сильнее.

«Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все», - подчеркнул президент.

Путин заверил, что Россия якобы не идет по пути милитаризации, страна на последних строчках в десятке по вложениям денег в оборону, и Россию опережают США и Япония.

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Автор: Денис Прядко