Но отката в санкционной политике в отношении России не будет.

В зимний период будут попытки России "расшатать ситуацию" в Европе с помощью энергетического шантажа.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, отвечая на вопрос, не станут ли страны Евросоюза менее решительными в вопросе санкций в отношении России вследствие энергетического шантажа в зимний период.

Он отметил, что будут "безусловно, шатания, колебания, попытки расшатать ситуацию" со стороны России.

"Они будут в значительной степени инспирированы и подпитываемые российской разведкой, российскими пропагандистами. Но я не ожидаю, что будет какой-то откат в санкционной политике в связи с этими попытками, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 20 июля Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести добровольное 15-процентное сокращение потребления газа на случай прекращения поставок российского топлива в Европу.

15-процентное сокращение продлится с 1 августа по 31 марта следующего года и будет рассчитываться на основе среднего потребления каждой страны за тот же период в течение 2016-2021 годов.

Кроме этого, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС должен подготовиться к возможному полному прекращению поставок российского газа.

Вас также могут заинтересовать новости: