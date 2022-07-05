По словам эксперта, диктатору нечем "помочь" охваченному протестами Узбекистану - вся армия РФ воюет против Украины.

Президент РФ Путин испугался официальной просьбы о военной помощи из охваченного массовыми протестами Узбекистана, считает военный эксперт Олег Жданов.

Такое мнение он высказал в эфире ТСН.

Возможности "помочь" Узбекистану у диктатора нет, поскольку у армии РФ катастрофически не хватает личного состава для войны в Украине, поясняет эксперт.

"Дело в том, что есть информация, что Путин был напряжен и боялся, что Узбекистан пригласит военную помощь. Почему? Потому что сегодня он не может отдать ни одного солдата. Он хочет решать вопросы частичной, но открытой мобилизации. Потому что не хватает личного состава", даже на пополнение потерь. Но Узбекистан не обратился в РФ за военной помощью. И на сегодняшний день есть информация, что там понемногу протесты утихают и как-то они начинают понемногу урегулировать", - говорит Жданов.

Протесты в Узбекистане - что известно

В автономной республике Каракалпакстан в Узбекистае прошел редкий публичный протест против запланированной конституционной реформы, которая изменит ее статус. В новой редакции конституции больше не будет упоминаться суверенитет Каракалпакстана или право на отделение.

Массовые протесты вспыхнули уже 1 июля. По предварительным данным, митинги жестоко разгоняют, в результате есть пострадавшие и возможно погибшие.

2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил отказаться от изменений в конституцию.