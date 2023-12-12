Украинский лидер предупредил, что Путину нужны все территории бывшего СССР, а не только Украина.

Политическое противостояние в Конгрессе США, заложником которого стала новая программа военной помощи Украине, вдохновляет Владимира Путина и его приспешников. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Национальном университете обороны США.

"Позвольте мне быть откровенным с вами, друзья. Если кого-то вдохновляют нерешенные проблемы на Капитолийском холме, то это лишь Путина и его больную клику", - сказал Зеленский перед залом, полным военных офицеров со всего мира.

Министр обороны США Ллойд Остин, который тоже присутствовал на этом мероприятии, назвал американскую военную помощь Украине ключом к поддержке глобальной борьбы за свободу против тирании.

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"Украина имеет большое значение для безопасности Америки и траектории глобальной безопасности в 21-м веке. Мы полны решимости показать миру, что Америка не дрогнет, защищая нашу свободу, если мы сегодня не противостоим агрессии Кремля, если мы не сдержим других потенциальных агрессоров, мы лишь будем провоцировать еще больше агрессии, больше кровопролития и больше хаоса", – сказал Остин.

В дальнейшей части своего выступления Владимир Зеленский выразил убеждение, что Путин стремится восстановить Советский союз кусок за куском, но начал он именно с Украины.

"Война России против Украины — это не просто какая-то старомодная диктатура, которая пытается свести счеты, реальные или вымышленные. Это Путин атакует тот большой сдвиг, который произошел еще в 1989 году. Настоящей целью Путина является свобода, которой пользуются люди от Варшавы до Чикаго и Йокогамы, он пытается заставить демократические страны потерять надежду, проталкивая идею, что диктатуры с долей рыночной экономики побеждают в этом глобальном противостоянии", – сказал Зеленский.

Визит Зеленского в США

Как писал УНИАН, вчера Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки. Там он сразу же встретился с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

После этого президент Украины встретился с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Одной из тем переговоров стало использование замороженных активов Российской Федерации.

Сегодня Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом.

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