Первую встречу Зеленский проведет с сенаторами, а затем – со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в здание Конгресса Соединенных Штатов Америки, которое располагается на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Об этом сообщает телеканал ABC News. Президента Украины уже встретили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл. Первую встречу Зеленский проведет с сенаторами.

Также президент Украины должен встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

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Кроме того, позже Зеленский прибудет в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Лидеры Украины и США совместно выступят на пресс-конференции.

В Белом доме ранее отметили, что визит Зеленского в Вашингтон "с высокими ставками" происходит в "критический момент", когда обсуждается дополнительная помощь для Украины.

Сейчас запрос администрации Байдена на выделение миллиардов долларов с целью оказания помощи Украине для борьбы с российским вторжением, а также выделение помощи Израилю и Тайваню, находится в подвешенном состоянии из-за внутренних американских вопросов – иммиграционной политики и южной границы.

В частности, республиканцы в Сенате добиваются значительных изменений в отношении процедур предоставления убежища и других иммиграционных процедур в обмен на одобрение пакета дополнительной помощи объемом в около 110 млрд долларов, из которых около 61 млрд предполагается для Украины.

Обновлено: Как сообщает телеканал CNN, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер рассказал, что встреча Зеленского с американскими законодателями была "очень мощной", а также продуктивной.

По словам Шумера, Зеленский "разъяснил с большой детализацией" потребности Украины, и как Соединенные Штаты могут помочь украинской обороне в войне с Россией.

"Если он получит необходимую для него помощь, он выиграет", – подчеркнул Шумер.

В то же время, как подчеркнул лидер демократов в Сенате, победа президента РФ Владимира Путина станет "очень и очень опасной для Соединенных Штатов".

По свидетельству другого сенатора, представителя демократов из Нью-Йорка, Зеленский сообщил, что помощь нужна срочно.

Как отметили еще два сенатора, Зеленский во время встречи развеивал обеспокоенность тем, что коррупция остается значительной проблемой в Украине. По словам сенатора-республиканца Тома Тиллиса, украинский президент говорил о существенных реформах, которые внедряются в Украине посредством средств Международного валютного фонда и Европейского Союза.

В то же время президент Украины по итогам встречи сообщил в сети X (Twitter), что в Сенате состоялся "дружественный, откровенный разговор".

"Рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на их вопросы", – отметил Зеленский.

"Благодарен за личное лидерство Чака Шумера и Митча Макконнелла в консолидации двухпартийной поддержки со стороны американских законодателей", – добавил президент.

Визит Зеленского в США

11 декабря президент Украины начал свой визит в Соединенные Штаты Америки. Туда он отправился после визита на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины.

Сегодня, 12 декабря, Зеленский должен выступить перед Конгрессом, а также встретиться с президентом США Джо Байденом. Визит происходит на фоне споров внутри американского политикума относительно одобрения дополнительного финансирования в помощь Украине.

Отметим, что 11 декабря координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил надежду, что до конца этого года Соединенным Штатам Америки удастся объявить новый пакет помощи безопасности для Украины. По его словам, в Администрации президента США настроены продолжать добиваться одобрения в Конгрессе дополнительного запроса на финансирование помощи для Украины на сумму 61 млрд долларов.

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