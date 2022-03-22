Президент призывает Италию заблокировать все активы россиян, ввести эмбарго на торговлю, начиная с нефти, и запретить заход российских кораблей в порты.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию не быть курортом для убийц из Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время обращения к парламенту Италии, которое транслировалось в эфире общенациональных украинских каналов.

"Время сделать все возможное, чтобы обеспечить мир. Это война, которую Россия готовила давно, которую один человек готовил давно. Один. Десятки лет, зарабатывая огромные средства на экспорте нефти и газа, и направляя их на подготовку к войне, и не только против Украины. Их цель - это Европа", - заявил Зеленский.

Глава государства сказал, что президенту РФ Владимиру Путину эта война нужна для того, чтобы иметь влияние на жизнь европейцев, контроль над европейской политикой и с целью разрушения европейских ценностей: демократии, прав человека, равенства и свободы.

"Вторжение уже не останавливается 27 дней. Почти месяц. Следовательно, нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы Россия искала не военные резервы или наемников где-то в Ливии или в Сирии, чтобы Россия искала мир, чтобы тот самый один человек искал мир", - отметил президент.

"Наш народ, который никогда не хотел воевать, который такой же европейский, как и вы. Вы знаете тех, кто принес в Украину войну, четко знаете тех, кто приказывает воевать и тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию в качестве места для отдыха, поэтому не будьте курортом для убийц! Заблокируйте им всю недвижимость, счета, яхты, от "Шахерезады" и до самых маленьких, заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние. Пусть они его применят для мира, применят свое влияние", - подчеркнул Зеленский.

"Поддержите большинство санкций против России, полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти. Поддержите запрет для российских кораблей заходить в ваши порты, чтобы они почувствовали цену за свою агрессию и за минирование моря. Не должно быть никаких исключений из санкционного режима ни для одного российского банка", - подчеркнул президент.

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