Он отмечает, что Россия - номер один среди террористов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в России начали осознавать неизбежность признания государством-террористом.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сейчас чувствуется, что в России начали осознавать неизбежность признания государством-террористом. После всего, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, ни одна другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. Россия точно номер один среди террористов", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это точно заслуживает юридических последствий, в частности в решениях Соединенных Штатов Америки и других мировых субъектов.

"И именно из-за этого из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить "азовцев" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, то это очевидно абсурдно", - сказал президент.

2 августа Верховный суд России объявил "Азов" "террористической" организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в Оленевке на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Оленевке был российским террористическим актом, с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Оленевке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о запуске миссии по установлению фактов об убийстве украинских военнопленных в Еленовке.

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