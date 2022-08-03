Он подчеркнул, что террор можно остановить только общей несокрушимой силой.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если бы Россия действительно хотела войны, она бы не стягивала резервы на украинский юг.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Они активируют различных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист будто хочет переговоров. Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что это "просто отвратительно", когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями "работают на Россию, которая воюет против этих ценностей".

"Поэтому нужно бороться, нужно бить террористов на нашей земле, нужно распространять информацию об украинских интересах и извлекать для Украины успехи, одерживать победы. Каждому и каждой на своем уровне - и украинцам, и партнерам. Террор можно остановить только общей несокрушимой силой", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал страну, которая первой взялась к реализации проекта восстановления Украины.

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