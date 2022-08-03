Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если бы Россия действительно хотела войны, она бы не стягивала резервы на украинский юг.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Они активируют различных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист будто хочет переговоров. Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей", - подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что это "просто отвратительно", когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями "работают на Россию, которая воюет против этих ценностей".
"Поэтому нужно бороться, нужно бить террористов на нашей земле, нужно распространять информацию об украинских интересах и извлекать для Украины успехи, одерживать победы. Каждому и каждой на своем уровне - и украинцам, и партнерам. Террор можно остановить только общей несокрушимой силой", - отметил Зеленский.
Напомним, Зеленский назвал страну, которая первой взялась к реализации проекта восстановления Украины.