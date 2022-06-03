Президент отметил, что есть три слова, ради которых украинцы борются: "мир", "победа", "Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил лексикон 100 дней полномасштабной войны России против Украины.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения, обнародованного в социальной сети Facebook.

Глава государства отметил, что в 2014 Россия пришла в Украину со словом "война", а 24 февраля Россия добавила к этому слову еще одно слово, сделав словосочетание - "полномасштабная война".

Зеленский подчеркнул, что в течение 100 дней полномасштабной войны России против Украины в лексиконе украинцев становились распространенными новые слова, которые звучали ежедневно. В частности, речь идет о словах, которые символизируют как опасность, так и надежду.

Президент отметил, что есть три слова, ради которых украинцы борются: "мир", "победа", "Украина".

"И в течение ста дней мы находили или получали, видели или хотели стереть еще другие слова. Их немного. Они разные. Но отражают, что мы пережили. Среди этих слов есть и новые для нас. И те, которые были забыты еще нашими родителями, но пришлось вспомнить нам. Хорошо известные каждому на планете. И те, которые всем людям приходится с ужасом запоминать. Болезненные слова. И те, которые действительно дают нам надежду. Все - важные. Все будет правильно вспомнить именно сегодня. Сто дней - сто слов", - заявил глава государства.

"Прежде всего - это два слова: "Наши Герои". То есть прежде всего люди, которые с ночи на 24 февраля и до сих пор обороняют наше государство. А дальше - украинские слова: "Паляница", "Вооруженные силы", "Стугна", "Казак", "Змеиный", и конечно, "Чернобаевка" – это одно слово, которое звучало уже много-много раз и в котором видно все и о нашем сопротивлении, и о наших врагах. А еще иностранные слова, которые стали родными для Украины: "Байрактар", "Гарпун", "Himars", "Starlink", "Жешув" и конечно "ленд-лиз", - еще одно слово, которое отражает 100 дней борьбы, 100 дней дипломатии, 100 дней поддержки", - подчеркнул президент.

"И слово, отражающее кое-что важное в нашем характере. Именно в украинском характере. "Джавелины", которые вызывали страх у врагов, потому что они не ждали, что их не спасет броня. А потом и улыбку, нашу улыбку, когда украинцы нарисовали еще и "святую Джавелину". Ну и слово, за которое все в Украине поднимают бокал, - "Нептун", - сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что каждый день появлялись слова, которые для каждого украинца значат гораздо больше, чем просто слова – тяжелые слова. В частности, это "Гостомель", "Бородянка", "Ахтырка", "Чернигов", "Харьков", "Херсон", "Изюм", "Мелитополь", "Мариуполь" и "Азовсталь", а вместе с ними "армия" , "морпехи", "пограничники", "разведка", "нацгвардейцы", "полиция", "тероборона", "авиация", "наши героические летчики", а также "призрак Киева", который уничтожал врагов и оставался в живых.

"Были слова, которые наш враг хотел стереть: "Волноваха" и "Салтовка", "Попасная" и "Северодонецк" - это слова, которые мы обязательно напишем снова, но по-нашему. Так же как и "Буча" и "Мариуполь". И мы напишем их обязательно рядом со словом "трибунал", чтобы другие слова: "фильтрация", "депортация", "пытки", "расстрел", "ковровая бомбардировка", "ракетный удар" обязательно получили ответ: ответ всего лишь из одного слова: "справедливость", - подчеркнул президент.

"Справедливость, которая станет точкой после временных для нас слов: "оккупация", "Мордор", "орки". Конечно, они уйдут из нашего лексикона. Мы их точно выгоним с нашей земли", - подчеркнул Зеленский.

"Были и слова, которые давали надежду и за которые мы боролись особенно. "Гуманитарные коридоры". Ставшие дорогой жизни для сотен тысяч людей. И позволивших побороть еще одно слово, страшное слово "блокада", - добавил президент.

"С первого дня с нами остаются слова, между которыми дистанция – как между тьмой и светом. Одного слова мы избегаем. Это слово "беженцы". А с помощью другого слова верим, что у миллионов наших людей есть будущее. Оно будет дома, в Украине. Это слово "переселенцы", - заявил Зеленский.

"Многое изменилось. Когда слышим слово "Патрон", вспоминаем самого известного сапера Украины. А когда слышим "марафон", понимаем, что это совсем не о спорте. И, конечно, в наш лексикон привнесли очень много смертельно опасных слов. Того, что ни один украинец и ни одна украинка никогда не хотели видеть. И чем ни один нормальный человек не может гордиться. "Искандеры", "Калибры", "Солнцепеки", "Фосфорные бомбы" и другое. Почему-то не увидели их хваленый танк "Армата". Думаю, они побоялись нашего нового словосочетания "тракторные войска"", - заявил президент.

"И еще одно словосочетание стоит вспомнить – "вторая армия мира". Сначала оно выглядело угрожающе. Потом опасно. После Бучи вызвало только отвращение. А сейчас – разве что горькую улыбку. Потому что что осталось от нее? От армии, которую называли второй армией мира... Военные преступления, позор и ненависть", - добавил глава государства.

"И цифры вместо слов. Когда видишь каждое утро количество погибших. Количество раненых. Количество обстрелов. Количество ракет. Когда рядом со словом "дети" – каждое утро новая цифра. Сегодня – 261. Уже 261 ребенка убило российское вторжение. Ради чего? Нет таких слов , которые могут ответить на этот вопрос", - отметил президент.

"Появились слова, которые теперь очень частые. Которые звучат ежедневно. Но мы должны сделать так, чтобы для наших детей они уже не означали того, что они значат сегодня для нас. Чтобы они могли их воспринимать только как историю. Прежде всего это слово руины". "Но также - "сирена", "воздушная тревога", "комендантский час", "блокпост", "колючая проволока". И слово "мины", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский прокомментировал 100 дней полномасштабной войны.