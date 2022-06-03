Президент заявил, что за 100 дней войны Россия не смогла достичь ни одной стратегической цели.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 100 дней войны Россия не смогла достичь ни одной стратегической цели, но пыталась выместить свое бессилие на гражданских и инфраструктуре.

Об этом он написал в Telegram.

"100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и несокрушимого духа. За это время враг так и не смог достичь ни одной стратегической цели, зато пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, и во что многие не хотели верить.

"Мы остановили "вторую армию мира", освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам. Спасибо всем, благодаря кому Украина выстояла и продолжает отстаивать свое уже сотый день. Победим", - подчеркнул Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал о потери РФ в Украине. С 24 февраля было ликвидировано 30 тысяч 950 российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: