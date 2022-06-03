Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 100 дней войны Россия не смогла достичь ни одной стратегической цели, но пыталась выместить свое бессилие на гражданских и инфраструктуре.
Об этом он написал в Telegram.
"100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и несокрушимого духа. За это время враг так и не смог достичь ни одной стратегической цели, зато пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях", - отметил президент.
Он подчеркнул, что Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, и во что многие не хотели верить.
"Мы остановили "вторую армию мира", освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам. Спасибо всем, благодаря кому Украина выстояла и продолжает отстаивать свое уже сотый день. Победим", - подчеркнул Зеленский.
Ранее УНИАН уже сообщал о потери РФ в Украине. С 24 февраля было ликвидировано 30 тысяч 950 российских военных.
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