Они призывают соседние страны думать о последствиях.

НАТО признает право стран-членов на защиту собственного воздушного пространства, однако они должны помнить, что сбивание российских ракет на границе Украины может иметь последствия для всех.

Так представитель Североатлантического Альянса прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел Польши. "НАТО несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России. НАТО не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта", - цитирует представителя europa press.

По его словам, помощь Украине со стороны отдельных членов Альянса может повлиять на НАТО в целом. "Именно поэтому союзники должны продолжать тесные консультации", - добавил представитель Альянса.

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Сбивание ракет членами НАТО

Напомним, на днях глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что соседи Украины должны сбивать российские цели еще на подлете к границе. Он объяснил это необходимостью защитить собственные страны.

В то же время сама Польша не отражает российские нападения, когда ракеты и беспилотники направляются в ее сторону. На этот раз в МИД заявили, что слова Сикорского отражают его собственное мнение, а не позицию руководства страны.

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