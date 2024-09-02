По его словам, это конституционная обязанность Варшавы перед гражданами.

Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО. Об этом заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват российских ракет может втянуть Атлантический альянс в войну.

"Членство в НАТО не перевешивает ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, было бы законной самообороной [ударить по ним], потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что обломки кого-то ранят, является значительным", - подчеркнул Сикорский.

Видео дня

По его мнению, лучше всего ракеты сбивать на большой высоте над Украиной, поскольку чем ближе ракета будет к своей цели в момент перехвата, тем больше риск для поляков.

"Украинцы нам сказали: ни за что", - отметил министр.

Как добавляется, некоторые официальные лица Запада убеждены, что такие действия могут стереть "красные линии" относительно вмешательства в войну и приведут к мести со стороны РФ.

Сикорский также похвалил ВСУ за Курскую операцию, поскольку это шокировало президента России Владимира Путина и показало ему, что "жертва не всегда делает то, что ожидаешь".

"Не только Украина, но и весь Запад должен выводить Путина из равновесия, и одна из ошибок, которую постоянно делала наша сторона, заключается в том, что мы заранее говорили Путину, что мы будем делать или не будем делать - и вот почему результат этого [ Курск] набега гораздо лучше, чем контрнаступление прошлого года, которое было так легко предсказать и, следовательно, к нему готовиться", - подытожил он.

Сбивание ракет над Украиной

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров помочь закрыть небо над нашей страной. По его словам, это станет сдерживающим фактором, а не эскалацией.

Ранее рассматривалась возможность, чтобы союзники сбивали российские цели, которые направляются к их границам. Однако в конце августа заместитель министра обороны Польши Павел Залевский отметил, что его страна не собирается ни сбивать российские беспилотники и ракеты над украинской территорией, ни тренировать в Украине военных.

Вас также могут заинтересовать новости: