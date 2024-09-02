Радослав Сикорский заявил, что их страна должна начать сбивать российские ракеты, но его "неправильно поняли".

Спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что информацию о необходимости сбивать российские ракеты над Украиной, озвученную главой Министерства иностранных дел Радославом Сикорским, не стоит воспринимать категорически, так как это является его личным мнением.

Сикорский недавно заявил, что его страна должна этим заняться, чтобы обезопасить собственных граждан.

"Членство в НАТО не перевешивает ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, было бы законной самообороной [их сбитие]", - подчеркнул он. Видео дня

Спикер Вронский добавил, что это не является позицией польского правительства. Подобные действие, по его словам, такие как сбитие российских дронов и ракет на значительной высоте над Украиной, должно оцениваться исключительно польскими военными. При этом, они должны рассматривать каждый отдельный случай.

"Если имеем такую возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться", — отметил Вронский.

Сбивание ракет над Украиной

Украинское правительство третий год пытается добиться закрытия воздушного пространства странами ЕС и НАТО. Однако союзники до сих пор не пошли на этот шаг, боясь пересечь красные линии Кремля.

30 августа Минобороны Польши в очередной раз сообщили, что со своей территории они не будут сбивать российские воздушные цели.

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