Санкции в настоящее время применяются в отношении железных дорог.

Запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией Россией и Калининградской областью РФ через Литву - это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России.

Об этом заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

"Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции в настоящее время применяются железными дорогами, которые информируют своих клиентов о том, что товары, попавшие под санкции с 17 июня, — это сталь и другая продукция, произведенная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву, это осуществляется в консультациях с Европейской Комиссией", — заявил Ландсбергис в понедельник перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Напомним, РФ недвусмысленно угрожает Литве из-за запрета транзита товаров в Калининградскую область. Власти говорят, что запрет транзита "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

Кроме того, МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Там ей было заявлено, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

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