Санкции продлены до 23 июня 2023 года.

Совет Европейского союза продлил еще на один год антироссийские санкции, введенные в связи с аннексией Крыма.

Санкции продлены до 23 июня 2023 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Крымские" санкции против РФ действуют с июня 2014 года, ежегодно их продлевают на 12 месяцев. Ограничительные меры Брюсселя подразумевают запрет на ввоз продукции в Евросоюз из Крыма, инфраструктурные и финансовые инвестиции на полуострове. Европейским круизным судам запрещено заходить в порты полуострова, кроме экстренных случаев" - говорится в сообщении Совета ЕС.

Запрещается экспорт товаров и технологий для транспортного, телекоммуникационного, энергетического сектора Крыма, в том числе разведки и добычи нефти, газа и других минеральных ресурсов.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права. Евросоюз остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", — отмечает Совет ЕС.

Антироссийские санкции:

В конце февраля — начале марта 2014 г. переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков, воспользовавшись моментом смены власти в Украине в результате Евромайдана, оккупировали Крымский полуостров.

Также было создано вооруженное формирование из российских "казаков", называвшее себя "самообороной Крыма".

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной оккупации Крыма.

В августе 2014 г. "председатель" "Совета министров Республики Крым" Сергей Аксенов сказал, что инициатором аннексии Крыма был российский президент Владимир Путин.

В марте 2019 г. Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин.

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