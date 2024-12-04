Косиняк-Камыш заявил, что Польша получает западные системы ПВО, в частности, для защиты хаба по помощи Украины.

Западные системы ПВО, которые вскоре получит Польша, будут защищать исключительно воздушное пространство стран Североатлантического альянса, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Также он подчеркнул, что Европа должна усилить защиту воздушного пространства "прифронтовых стран", включая Польшу, Румынию, Латвию из-за недавних случаев с российскими дронами. Косиняк-Камыш озвучил это на фоне вопроса отправки норвежских истребителей F-35 и зенитных систем NASAMS для защиты логистического хаба по помощи Украине в Ясенке в эфире телеканала телеканала TVN24.

Глава Минобороны страны также добавил, что в течение года Польшу будут и дальше поддерживать союзники — у них есть даже целый план, подготовленный, в частности, для защиты Польши. А ситуацию с постоянными массированными атаками России против Украины он назвал "драматической".

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Отношения Украина-Польша - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Польша хоть и поддерживает Украину в войне, начатой Россией, однако вопрос торговли "вбивает клин" в отношения между двух стран. В частности, Польша негативно относится к сельскохозяйственному экспорту Украины.

Кроме того, в Польше заявили о готовности в течение суток выехать в Украину, чтобы начать процесс эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Если публичные декларации политиков не являются лишь политическими декларациями, то мы в Институте национальной памяти готовы к осуществлению эксгумационных работ", - заверил председатель этого Института.

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