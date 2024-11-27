По словам польского политика, запросы по этому вопросу оставались без рассмотрения с 2017 года.

Работники Института национальной памяти Польши (IPN) готовы в течение суток выехать в Украину, чтобы начать поисково-эксгумационные работы в отношении польских жертв Волынской трагедии. Об этом заявил председатель IPN и независимый кандидат в президенты Польши при поддержке правоконсервативной партии "Право и Справедливость" Кароль Навроцкий, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что политическая декларация глав Министерств иностранных дел Украины и Польши об отсутствии препятствий для проведения таких работ должна иметь свое продолжение, чтобы проверить задекларированные намерения.

"Если публичные декларации политиков не являются лишь политическими декларациями, то мы в Институте национальной памяти готовы к осуществлению эксгумационных работ", - заверил Навроцкий.

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По его словам, это будет официальным ответом на запросы Института в украинские органы власти по этому вопросу с 2017 года. Он добавил, что ранее эти запросы оставались или без рассмотрения, или на них приходил формальный отказ.

"Я хочу четко подтвердить, что Институт национальной памяти, наше бюро поиска и идентификации готовы в течение 24 часов начать реальные поисковые работы на Волыни", - заверил польский политик.

Навроцкий подчеркнул, что сейчас ждет, пока украинский и польский министры иностранных дел подтвердят эту информацию.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не будет препятствовать полякам в поиске и эксгумации жертв Волынской трагедии.

В то же время глава украинского МИД подчеркнул, что совместная украинско-польская рабочая группа должна поработать "над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ".

В то же время в пресс-службе МИД Украины говорится, что две страны "решительно настроены решить спорные вопросы нашего общего прошлого во имя общечеловеческих ценностей и в христианском духе".

Волынская трагедия - что известно

Во время Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских движений. Среди них были отряды Украинской постанской армии (УПА) и польской Армии Крайовой. Преимущественно они вели свою борьбу на территории современной Волынской области.

Обе стороны проводить между друг другом этнические чистки и аргументировали это местью за репрессии в прошлом и тогдашние убийства. По информации Института истории Украины, этот эпизод был одним из самых кровавых во время украинско-польского конфликта во времена Второй мировой войны.

В то же время в Польше подсчитали, что в результате этой трагедии с польской стороны погибло не менее 35 тысяч человек, 18 тысяч из которых были идентифицированы. С украинской стороны, по данным проекта Украинского католического университета, погибло от 9 до 10 тысяч человек.

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