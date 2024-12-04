Это должно произойти в ближайшие дни и недели.

Страны-члены Организации Североатлантического договора поставят в Украину все системы противовоздушной обороны, которые могут предоставить. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на брифинге в рамках проведения двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

Генсек подтвердил, что этот вопрос обсуждался на вечерней встрече Совета Украина-НАТО.

Он сказал, что Украина имеет конкретные потребности в защите энергетической инфраструктуры, потому что Россия снова пытается превращать зиму в оружие в войне против Украины.

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"Как вы знаете, в мире мы не имеем каких-то избыточных поставок систем противовоздушной обороны. Это означает, что вы всегда должны быть уверены, что вы расставляете приоритеты. Но вчера вечером было четкое согласие на встрече, что помощь для Украины, особенно для этой инфраструктуры, должна быть приоритетом. И я уверен, что в ближайшие дни и недели союзники позаботятся о том, чтобы все, что они могут поставить в Украину, было поставлено", - подчеркнул Рютте.

В то же время, он не уточнил, что Украина получит именно 19 средств ПВО, которые нужны Украине для защиты критических объектов.

Усиление украинской ПВО - новости

Как сообщал УНИАН, 3 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украина сейчас немедленно нуждается в дополнительных 19 системах ПВО для защиты определенных энергетических стратегических объектов в Украине, союзникам передан конкретный список потребностей.

Со слов Сибиги понятно, что к этим объектам относятся объекты атомной энергетики.

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