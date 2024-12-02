Отмечается, что предстоящие торговые переговоры будут посвящены обновлению безтарифных квот в рамках существующего соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

Польша неизменно поддерживает Украину в войне против Российской Федерации. Варшава предоставляет военную помощь, принимаеит беженцев и отстаивает интересы Киева в ЕС, но вопрос торговли вбивает клин в отношения стран.

Издание Politico пишет, что Варшава негативно относится к украинскому сельскохозяйственному экспорту. Эта напряженность бросает тень на предстоящие переговоры о замене временных торговых мер долгосрочным соглашением.

Экономическое выживание Украины и ее способность дать отпор России зависят "сейчас гораздо больше, чем когда-либо" от сохранения свободной торговли с ЕС, заявил министр сельского хозяйства Виталий Коваль.

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Неспособность Дональда Туска отменить незаконные ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, введенные его предшественниками, уже стала камнем преткновения.

Варшава, наряду с Венгрией и Словакией, игнорирует приказы ЕС открыть свои рынки, рискуя получить судебный иск от Брюсселя. Этот шаг подчеркивает нежелание Польши полностью подчиниться директивам ЕС, даже при якобы проевропейском руководстве Туска.

В преддверии президентских выборов в Польше Туску придется сохранять твердую позицию по сельскохозяйственным вопросам, чтобы привлечь внимание сельских избирателей и противостоять утверждениям оппозиции о том, что он слишком мягок в отношении Украины. Подход его правительства, скорее всего, будет отражать тонкое балансирование между внутренними приоритетами и солидарностью ЕС.

Предстоящие торговые переговоры будут посвящены обновлению безтарифных квот в рамках существующего соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной. Это обновление должно заменить чрезвычайные меры, сняв все тарифы на украинский импорт, что стало спасательным кругом для экономики Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Однако эти меры вызвали ответную реакцию со стороны крупнейших стран ЕС, как Польша и Франция, а также фермеров в странах, граничащих с Украиной, которые опасаются, что наплыв дешевых украинских товаров негативно скажется на местных производителях.

В Польше фермеры неоднократно блокировали пункты пропуска на границе с Украиной, замедляя коммерческое движение и рискуя нарушить поток гуманитарных и военных грузов. Блокады пользуются широкой общественной поддержкой в Польше.

Ожидается, что в ходе предстоящего обновления Украина будет настаивать на максимально возможной либерализации торговли, сохраняя широкий доступ на рынок для своего сельскохозяйственного экспорта. Однако Польша, скорее всего, предпочтет более ограничительный подход, отражающий внутренние опасения по поводу влияния украинской продукции на ее собственных фермеров.

Блокирование границы с Польшей - главные новости

Последняя акция протеста на украинской границе началась утром 23 ноября. Митинг должен был длиться 48 часов. СМИ со ссылкой на источник в украинском министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что протестующие делают это только ради давления на собственную власть.

В посольстве Украины в Польше назвали тот факт, что протест начался в День памяти жерт Голодомору, "особенно болезненным парадоксом".

Позже польские фермеры решили приостановить акцию протеста до 10 декабря. К этому времени министр сельского хозяйства должен ответить на выдвинутые требования.

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