Соответствующий мандат должен быть принят и Украиной, и Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна, вероятно, будет играть определенную роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, в частности, в вопросе о размещении миротворцев.

Писториус, которого цитирует Reuters, уточнил, что пока слишком рано принимать решение о присутствии западных войск в Украине, поскольку никакие переговоры еще не ведутся.

"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально Организация Объединенных Наций и Европейский Союз должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, играла бы здесь определенную роль", - отметил немецкий министр.

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По его словам, он пока не может указать, что будет предусматривать такая роль, поскольку это будет зависеть от условий и модели прекращения огня, а также потенциального мандата для миротворческой миссии.

Писториус отметил, что соответствующий мандат должен быть принят и Украиной, и Россией.

"Из моего ответа вы можете сказать, что вопросов сейчас гораздо больше, чем ответов. И поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа", - подытожил он.

Западные миротворцы в Украине

Недавно в Польше исключили отправку войск в Украину в рамках европейской миссии. Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что хочет положить конец спекуляциям на эту тему. В то же время министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал условие, при котором он готов будет направить войска в Украину.

Politico пишет, что Зеленский в Брюсселе обсудит с лидерами НАТО и ЕС отправку миротворцев в Украину.

При этом экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза заявил, что каждая страна НАТО может отправить свои миротворческие войска в Украину без разрешения всего Альянса. Он также отмечает, это соответствующий вопрос должен решать Киев, поскольку только Украина решает, кого пустить на свою территорию.

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