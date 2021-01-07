Протестующие крушили технику репортеров и пытались отогнать их от эпицентра протеста.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа напали на представителей СМИ возле здания Капитолия.

Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала NBC News, опубликовав видео инцидента.

Протестующие повторяли тезис "СМИ - враги народа", который часто использует Трамп. Объектом атаки, среди прочего, стала техника репортеров, их самих также попытались изгнать.

"Я никогда не видел ничего подобного за свою 20-летнюю карьеру", - написал корреспондент под опубликованным видео.

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington@MSNBCpic.twitter.com/3VLC07JQR2 — Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021

Штурм Капитолия: что произошло в Вашингтоне

Сторонники Дональда Трампа, проводившие митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намерены утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли столкновения с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очищения и защиты Капитолия. Пентагон решил направить в Вашингтон 1100 вооруженных бойцов.

В Вашингтоне уже ввели комендантский час и обезвредили две бомбы.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются оттеснить участников беспорядков с территории Капитолия, применяя слезоточивый газ и световые гранаты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован