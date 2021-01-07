Протестующие напали на журналистов / скриншот

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа напали на представителей СМИ возле здания Капитолия.

Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала NBC News, опубликовав видео инцидента.

Протестующие повторяли тезис "СМИ - враги народа", который часто использует Трамп. Объектом атаки, среди прочего, стала техника репортеров, их самих также попытались изгнать.

"Я никогда не видел ничего подобного за свою 20-летнюю карьеру", - написал корреспондент под опубликованным видео.

Штурм Капитолия: что произошло в Вашингтоне

  • Сторонники Дональда Трампа, проводившие митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намерены утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.
  • В результате произошли столкновения с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем. 
  • Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очищения и защиты Капитолия. Пентагон решил направить в Вашингтон 1100 вооруженных бойцов.
  • В Вашингтоне уже ввели комендантский час и обезвредили две бомбы.
  • Сотрудники правоохранительных органов пытаются оттеснить участников беспорядков с территории Капитолия, применяя слезоточивый газ и световые гранаты.

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Автор: Юрий Годован