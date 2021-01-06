Войска будут размещены в Капитолии и в других точках вокруг Вашингтона.

Пентагон после штурма Капитолия в Вашингтоне активизирует всю Национальную гвардию округа Колумбия - 1100 военнослужащих - в ответ на запрос мэра Вашингтона Мюриэл Баузер.

Об этом сообщил в среду официальный представитель Пентагон Джонатан Хоффман, пишет NYT.

Читайте такжеБеспорядки в Вашингтоне: несколько полицейских ранены, один госпитализированПо словам чиновника, войска отправляются в Оружейную палату округа Колумбия и будут размещены в Капитолии и в других точках вокруг Вашингтона.

В своем заявлении Хоффман сказал, что гвардия была мобилизована, и ответные меры возглавит Министерство юстиции. Решение секретаря армии Райана Маккарти и исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера было принято после того, как протестующие прорвали Капитолий.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что нужно знать

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.

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Перевод: Тарас Сидоржевский