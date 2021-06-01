Сам сюжет должен выйти в эфир в Беларуси 2 июня.

Опубликован новый отрывок видео допроса задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Соответствующий видеосюжет анонсировал белорусский телеканал ОНТ и опубликовал его отрывок.

Читайте такжеВ Беларуси рассказали о дальнейшей судьбе девушки ПротасевичаНа записи Протасевич заявил, что его подставили. "Уверен, что меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", - говорит экс-главред NEXTA. При этом непонятно, о каких его словах идет речь.

Сам сюжет должен выйти в эфир в Беларуси 2 июня.

Задержание Протасевича в аэропорту Минска

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко