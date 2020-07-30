"Серьезное унижение для Путина": белорусский публицист назвал задержание "вагнеровцев" ударом по спецслужбам РФ

По мнению публициста, задержание российских боевиков - это удар по спецслужбам России.

Белорусский публицист Сергей Высоцкий считает, что Россия проводит в Беларуси спецоперацию, и задержание 29 июля представителей российской частной военной компании "Вагнер" может повлечь "жесткое развитие событий".

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Развиваются драматические события. И под прикрытием этих выборов Россия проводит свою спецоперацию гибридного аншлюса, к этому все шло. Вся эта кампания с неожиданным возникновением новой оппозиции, новой российской оппозиции, как ее здесь называют, была продумана", - сказал публицист.

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По мнению Высоцкого, в системной работе России "есть два компонента".

"Первый - политический, это пророссийская оппозиция, которая формируется из штабов Бабарыка, Цепкало и Тихановской (кандидаты в президенты Беларуси - ред.). Второй компонент - это силовой, потому что сейчас мы узнали о задержании 33 боевиков "Вагнер", но также активизируются боевики "русского мира", которые были здесь до этого во всевозможных центрах. За последнее время Лукашенко их все позакрывал, но эти люди здесь есть. 170 человек находятся на свободе, и составляется сценарий, что во многих моментах напоминает украинский в начале 2014 года...", - сказал Высоцкий.

По мнению публициста, задержание российских боевиков - это удар по спецслужбам России.

"Все это очень серьезно. Заявления штаба либеральной пророссийской оппозиции совпадают с заявлениями российских депутатов, того же Затулина, который говорит, что "мальчики приехали отдохнуть". Эти "мальчики" - убийцы, у которых руки в крови, с шевронами "наш бизнес – смерть". Это очень серьезное унижение для Путина, российских спецслужб, серьезный удар. Нужно ждать самого жесткого развития событий", - сказал Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевики из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении их уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самих военных компаний в России юридически нет.

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