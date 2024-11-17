Британский премьер дал понять, что не планирует получить такую же долю критики и поэтому не будет звонить в Кремль.

Британский премьер Кир Стармер "не планирует" разговаривать с Владимиром Путиным, поскольку Олаф Шольц столкнулся со шквалом критики из-за его разговора с российским диктатором. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание обратило внимание на то, что Стармер не смог прямо раскритиковать канцлера Германии, но очевидно и не одобрил его разговор с хозяином Кремля.

"Это дело канцлера Шольца, с кем он разговаривает. Я не планирую разговаривать с Путиным", - сказал журналистам британский премьер.

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The Telegraph отмечает, что ранее Шольца уже успели раскритиковать в нескольких европейских столицах. Так, польский премьер Дональд Туск заявил, что масштабная ракетная атака на Украину этой ночью доказала, что "никто не остановит Путина телефонными звонками" и что "телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку со стороны всего Запада".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тоже заявил, что ночная атака была ответом Путина тем, кто "звонил и посещал его недавно". Президент Украины Владимир Зеленский еще до сегодняшнего ракетного обстрела предупреждал, что телефонный разговор Шольца с Путиным открыл "ящик Пандоры" и дал Путину надежду на "ослабление его международной изоляции".

Финляндия, которая присоединилась к НАТО в 2023 году, также критически отнеслась к решению господина Шольца.

"Нам не следует снова соревноваться за внимание Кремля. Это не поможет, если главы европейских государств будут вести скоординированные или несогласованные телефонные разговоры с Путиным", - сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Звонок Шольца Путину

Как писал УНИАН, в пятницу немецкий канцлер Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с Путиным. Во время разговора, который длился около часа, Шольц заявил Путину, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.

Многие эксперты и политики раскритиковали это решение Шольца. Например, авторитетная французская газета Le Monde писала, что Путин воспринял звонок Шольца скорее как признак слабости, чем силы.

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