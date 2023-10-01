В ЕС просят промышленность увеличить объемы производства оружия для Украины.

Европейский Союз уже отправил в Украину почти 300 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции в Киеве.

"На данный момент, я думаю, что мы почти достигли цифры в 300 тысяч боеприпасов калибра 155 мм, которые уже отправлены в Украину, и также около 2 тыс 900 ракет. Это еще не все из того, что мы должны предоставить, но мы на правильном пути", - сказал Боррель.

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Высокий представитель ЕС добавил, что Еврокомиссия работает по трем направлениям. В частности, просит европейские армии предоставить Украине то, что они имеют сейчас из запасов, просит европейскую промышленность увеличить объемы производства, а также просит страны-члены делать совместные закупки для того, чтобы уменьшить задержки и снизить цены на вооружение и боеприпасы.

Боррель уточнил, что Еврокомиссия создала план, чтобы страны-члены совместно представили свои потребности для промышленности, чтобы уменьшить задержки производства вооружения и увеличить объемы этого производства.

Как сообщал УНИАН, страны-члены Европейского Союза и руководящие институты ЕС вместе выделили на поддержку Украины наибольшую сумму в мире, которая достигла 85 миллиардов евро.

Боеприпасы для Украины от ЕС

В начале года, на фоне использования на фронте тысяч артиллерийских боеприпасов ежедневно, западные союзники Украины активизировали усилия по их закупке и производству.

В марте в ЕС согласились поставить Украине миллион дефицитных артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.

Недавно семь из 27 стран Европейского союза уже заказали артиллерийские снаряды калибра 155 мм для Украины по уже согласованному плану.

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