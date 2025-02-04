Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности после завершения своей работы в правительстве.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, который должен был возглавить Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC), теперь получит должность министра финансов в обновленном правительстве Норвегии. Об этом сообщает NRK и пресс-служба MSC.

Отмечается, что Столтенберг должен получить портфель министра финансов в правительстве Йонаса Гара Стьоре. Сейчас в результате выхода центристов из норвежского правительства ушли в отставку восемь министров, в том числе министр обороны, а их заменят представители лейбористов.

Столтенберг до должности генсека НАТО был лидером Лейбористской партии (с 2002 по 2014 год).

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Ранее сообщалось, что Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности после 61-й конференции, которая состоится в феврале 2025 года.

В то же время в пресс-службе организации заявили, что назначение Столтенберга министром финансов не отменяет его назначения главой MSC - он приступит к выполнению этих обязанностей после завершения работы в норвежском правительстве.

"Мы гордимся тем, что наш будущий председатель Йенс Столтенберг получил просьбу еще раз поработать для своей страны. До его возвращения с госслужбы конференция будет в надежных руках - двое действующих вице-президентов Бенедикт Франке и Райнер Рудольф и опытный совет директоров помогут вести работу", - прокомментировал президент Совета фонда конференции Вольфганг Ишингер.

Столтенберг в свою очередь заверил, что будет приобщаться к деятельности Мюнхенской конференции по безопасности "в тех объемах, которые ему будет позволять новая должность".

Йенс Столтенберг - новости

Ранее экс-генсек НАТО заявлял, что завершение войны в Украине вполне возможно в этом году.

При этом ранее он говорил, что быстрое окончание войны в Украине без территориальных потерь нереально и для достижения мира Киеву, возможно, придется отказаться от оккупированных территорий.

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