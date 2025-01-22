Он предостерег от попыток быстро завершить войну ценой уступок со стороны Украины.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершение войны в Украине вполне возможно в этом году.

"Войны по своей природе непредсказуемы. Поэтому я очень осторожен в прогнозах относительно того, что именно произойдет в 2025 году. Но прекращение этой войны в этом году вполне возможно", - сказал он во время панельной дискуссии "Мирная формула для Украины", сообщает Радио Свобода.

Экс-генсек отметил, что Россия платит чрезвычайно высокую цену за свою агрессию: теряет около 1000 военных ежедневно, имеет 21-процентную учетную ставку, 10-процентную инфляцию и острый дефицит рабочей силы из-за массового выезда граждан и потерь на фронте.

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"Сейчас не время уменьшать давление на Россию. Наоборот - это время усилить его, чтобы убедить их сесть за стол переговоров и договориться о справедливом мире", - добавил Столтенберг.

Он предостерег от попыток быстро завершить войну ценой уступок со стороны Украины:

"Самый быстрый способ закончить войну - это проиграть ее. Но это не принесет мира, это принесет оккупацию Украины".

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность работать с новой администрацией США над справедливым миром. Он отметил, что Украина не пойдет на компромиссы относительно своей независимости и территориальной целостности.

Возможность окончания войны в Украине - прогнозы

Аналитики Трампа считают, что им может хватить сто дней для того, чтобы заставить Украину и Россию подписать мирный договор. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов считает, что это возможно, даже если обе стороны сначала будут против этого.

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