Стало известно, когда экс-генсек НАТО Столтенберг заступит на новую должность

На этом посту он заменит Кристофа Гойсгена, который возглавлял MSC с 2022 года.

Норвежский политик и ныне уже бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) после 61-й конференции, которая состоится в феврале 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте MSC.

На этом посту он заменит Кристофа Хойсгена, который возглавлял MSC с 2022 года. Президент совета учредителей MSC Вольфганг Ишингер отмечает, что Столтенберг согласился председательствовать на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Благодаря своей всемирной репутации и огромному опыту Йенс приведет конференцию к еще более важной и глобальной роли. Нет никого лучше квалифицированного. Совет Фонда очень благодарен за многочисленные взносы, которые сделал посол Хойсген за три года пребывания в должности", - прокомментировал он.

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Столтенберг занимал должность генерального секретаря НАТО в течение 10 лет, в 2014-2024 годах, он был специальным посланником ООН по вопросам изменения климата и более двух десятилетий занимал руководящие должности в правительстве Норвегии, в том числе десять лет как премьер-министр, а также занимает должности государственного секретаря по вопросам окружающей среды и министра энергетики, экономики и финансов.

"Столтенберг является всемирно уважаемым дипломатом, лидером мнений во многих ключевых вопросах безопасности и одним из немногих европейских награжденных американской медалью Свободы", - отмечают в MSC.

Со своей стороны Столтенберг, комментируя новую должность, подчеркнул, что посвятил всю свою политическую жизнь сохранению мира и для него большая честь быть председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

Завершение полномочий Столтенберга

Как сообщал УНИАН, Йенс Столтенберг сложил свои полномочия генсека НАТО в конце сентября. Его сменил Марк Рютте.

За дань до того, как покинуть пост Столтенберг сделал заявление относительно украинского Плана мира. Он сказал, что страны НАТО должны полностью поддержать план Украины относительно ее будущего.

"Мы должны поддержать украинскую инициативу", - отметил он в интервью Politico. По словам Столтенберга, именно украинская мирная инициатива может гарантировать процесс, способный привести к устойчивому миру.

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