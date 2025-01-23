При этом он высказал свое тверное убеждение о том, что Украина должна быть членом альянса.

Если Запад находится в нерешительности относительно вступления Украины в НАТО, тогда он должен вооружить ее до зубов, чтобы обезопасить от посягательств России.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Давосском форуме, передает Укринформ. "Вокруг этого [членства Украины в НАТО] в столицах нет большого энтузиазма. Тогда есть второе решение: вооружить украинцев до зубов. Если мы что-то и сделали неправильно - это то, что мы не вооружали Украину с 2014 по 2022 год", - констатировал экс-генсек альянса.

Он напомнил, что в 2017–2018 годах в НАТО шла большая дискуссия, и большинство стран-членов высказались против поставок летального оружия Украине, потому что это могло спровоцировать РФ. "И был президент Трамп, который одобрил решение доставить в Украину летальное оружие", - акцентировал Столтенберг.

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В то же время экс-генсек высказал убеждение, что Украину нужно принять в НАТО, и это можно сделать даже без оккупированных Россией территорий.

"Убежден, что лучшие гарантии безопасности для Украины - это ст. 5, то есть членство в НАТО. Безусловно, это решать странам НАТО - как может применяться ст. 5. У нас была Западная Германия без распространения гарантий на Восточную Германию. У нас было нечто похожее с гарантиями США для Японии - без включения Курильских островов, оккупированных Россией. Поэтому, если у нас есть политическая воля, мы можем распространить ст. 5 настолько, насколько захотим, без территорий, временно оккупированных Россией", - убежден Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

22 января президент Владимир Зеленский сообщил, что данный момент четыре страны НАТО против вступления Украины, однако президент США Дональд Трамп может повлиять на противников этого решения. Он отметил, что некоторые государства заявляли, что Украина будет в НАТО, однако "это были ложные слова, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно".

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