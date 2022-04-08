Компания собирается передать 1 миллион евро в качестве гуманитарной помощи пострадавшим в Украине из-за российского вторжения.

Японский производитель тяжелого строительного оборудования Komatsu приостановил производство в России.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Komatsu серьезно обеспокоена текущей ситуацией в Украине и искренне надеется, что ситуация будет урегулирована мирным путем как можно быстрее.

"Komatsu решила приостановить наши поставки в Россию на фоне путаницы в ее цепочке поставок и неопределенных финансовых и экономических условий. Сейчас Komatsu приостановила поставки и производство на своем производственном дочернем предприятии в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве гуманитарной помощи пострадавшим из-за военных действий РФ в Украине, Komatsu собирается передать 1 миллион евро организации поддержки. Кроме того, Komatsu планирует собирать денежные взносы от своих сотрудников.

Как сообщал УНИАН, в начале марта ведущие японские производители тяжелого строительного оборудования Komatsu и Hitachi Construction Machinery остановили поставки всех товаров в Россию из-за вторжения российских войск в Украину.

Komatsu Limited - японская машиностроительная компания. Штаб-квартира - в Токио.

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